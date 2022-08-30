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الجزائر

الرئيس تبون: الجزائر ستفتح سفارتها في غينيا بيساو تصحيحا للخطأ

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: الجزائر ستفتح سفارتها في غينيا بيساو تصحيحا للخطأ

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء،  “أنه من العيب والعار أن لا تكون للجزائر سفارة في غينيا بيساو”، مضيفا أنه “سيتم تصحيح هذا الخطأ”.

وقال رئيس الجمهورية في ندوة صحفية مشتركة عقدها مع رئيس غينيا بيساو عومارو سيسوكو أومبالو، أن بعض  الظروف أدت إلى ابتعاد البلدين عن بعضهما البعض.

كما أكد الرئيس تبون أنه انطلاقا من هذه الزيارة ستعود العلاقات الطبيعية بين البلدين.

ووجه رئيس الجمهورية دعوة لرئيس غينيا بيساو للقيام بزيارة دولة في أقرب وقت إلى الجزائر.

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