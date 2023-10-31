الرئيس تبون: الجزائر كانت دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني قولا وفعلا

في رسالته بمناسبة ذكرى ثورة التحرير

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، رسالة إلى المواطنين. بمناسبة الذكرى الـ 69 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وقال الرئيس تبون في رسالته إن مناسبة هذه الذكرى تتزامن مع “التداعيات الخطيرة لتمادي الاحتلال الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني. واستمراره في اقتراف جرائم الإبادة في غزة”.

“وإن الجزائر التي كانت دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني قولا وفعلا..تُجدِّدُ فيه دعوتَـها لكل الأطراف الإقليمية والدّولية، من أجل السعي إلى وقف العدوان”، يضيف الرئيس.

قبل أن يتابع بأن الجزائر “تؤكّد ثبات موقفها الـمعبّر عن الوفاءِ لتاريخنا الـمجيد. ولرسالة نوفمبر الخالدة في نُصرة الحقّ والتمسُّك بدعمِ الشَّعب الفلسطيني وقضيتِه العادلة”.

النصّ الكامل لرئاسة الرئيس تبون: