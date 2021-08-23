-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
خلال مكالمة هاتفية مع نظيره قيس سعيد..

الرئيس تبون: الجزائر متآزرة مع تونس في هذه المرحلة الدقيقة

الشروق أونلاين
  • 982
  • 0
الرئيس تبون: الجزائر متآزرة مع تونس في هذه المرحلة الدقيقة
أرشيف

استقبال لعمامرة في قصر قرطاج وتسليم رسالة خطية

أكد الرئيس عبد المجيد تبون تضامن الجزائر شعبا وحكومة مع الشقيقة تونس في هذه المرحلة الدقيقة، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وكشف المصدر أنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أجرى مكالمة هاتفية مع أخيه قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، أكد له فيها تضامن الجزائر شعبا وحكومة مع الشقيقة تونس، كما تناول الرئيسان سبل دعم العلاقات الجزائرية التونسية في مختلف المجالات.

من جهة أخرى، سلم وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى نظيره التونسي قيس سعيد.

واستقبل وزير الخارجية، الأحد، من قبل الرئيس التونسي خلال زيارته لتونس كمبعوث خاص لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء في تغريدة لوزير الخارجية، على صفحته الرسمية عبر تويتر “تشرفت بمقابلة الرئيس قيس سعيد وتسليمه رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، اغتنمنا هذه الفرصة المتجددة لاستعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين مرحبين بالهبة التضامنية المتبادلة التي تم تسجيلها مؤخرا، كما تناولنا مستجدات الأوضاع على الساحة المغاربية”.

وتأتي الزيارة في إطار الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون وحسن الجوار المتميزة والعمل على ترسيخ تقاليد التشاور والتنسيق في القضايا الإقليمية والمصالح الدولية.
وسبق للرئيس تبون التأكيد على أن ما يحدث في تونس شأن داخلي، وأن هذه الأخيرة قادرة على حل مشاكلها بنفسها، من دون أي ضغط خارجي.

وقال رئيس الجمهورية ، في آخر لقاء دوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، إن الجزائر ترفض ضغط أي كان على تونس، والتدخل في شؤونها الداخلية، موضحا “من طبع الجزائر كفرد ووطن، رفض التدخل في شؤوننا الداخلية، ومنه فنحن لا نتدخل في الشأن التونسي الداخلي.. ولا نفرض عليها أي شيء”.

وأضاف الرئيس أنّ “يد المساعدة ممدودة للشقيقة تونس، ونحن معها في السراء والضراء”.
كما صرح رئيس الجمهورية، أن “تونس ماضية نحو الوصول إلى حل لمشاكلها الداخلية”، مرجعا الأزمة القائمة هناك حاليا، إلى كون تونس “اختارت نظاما لا يتماشى مع تركيبة العالم الثالث، لكن ما يحدث يبقى أمرا داخليا”.

س. ع

مقالات ذات صلة
إطارات طبية تبحث عن أدوية علاج كورونا في الصيدليات

إطارات طبية تبحث عن أدوية علاج كورونا في الصيدليات

نقابات تنتقد مخططات التمدرس الاستثنائية!

نقابات تنتقد مخططات التمدرس الاستثنائية!

مجلس قضاء العاصمة يفتح هذا الأحد ملف عولمي من جديد

مجلس قضاء العاصمة يفتح هذا الأحد ملف عولمي من جديد

تزوجت من جِنّي ودنّست القرآن الكريم وأذللت عديد الأزواج

تزوجت من جِنّي ودنّست القرآن الكريم وأذللت عديد الأزواج

تعرف على الملفات الـ 3 التي تناولها اجتماع الحكومة

تعرف على الملفات الـ 3 التي تناولها اجتماع الحكومة

خبراء يستعجلون الحكومة للإفراج عن تفاصيل منحة البطالة

خبراء يستعجلون الحكومة للإفراج عن تفاصيل منحة البطالة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد