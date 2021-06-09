الرئيس تبون: الجزائر مستعدة لاحتضان لقاءات المصالحة بين الليبيين  

خلال زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، استعداد الجزائر الدائم لدعم الأشقاء الليبيين

وقال رئيس الجمهورية خلال استقباله، الأربعاء، لنائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني وعبد الله اللافي بمقر رئاسة الجمهورية، ان الجزائر مستعدة لاحتضان لقاءات المصالحة بين الليبيين.

واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء، نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني وعبد الله اللافي بمقر رئاسة الجمهورية.

وترحم بمقام الشهيد برياض الفتح بالجزائر العاصمة، نائبا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني وعبد الله اللافي، بمقام الشهيد على أرواح شهداء الثورة التحريرية المباركة، أين وضعا اكليلا من الزهور.

وشرع نائبا رئيس الرئاسي الليبي، في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين.

وكان في استقبالهما بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بحضور وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود.