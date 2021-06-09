-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
خلال زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين

الرئيس تبون: الجزائر مستعدة لاحتضان لقاءات المصالحة بين الليبيين  

الشروق أونلاين
  • 772
  • 0
الرئيس تبون: الجزائر مستعدة لاحتضان لقاءات المصالحة بين الليبيين  

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، استعداد الجزائر الدائم لدعم الأشقاء الليبيين

وقال رئيس الجمهورية خلال استقباله، الأربعاء، لنائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني وعبد الله اللافي بمقر رئاسة الجمهورية، ان الجزائر مستعدة لاحتضان لقاءات المصالحة بين الليبيين.

واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء، نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني وعبد الله اللافي بمقر رئاسة الجمهورية.

وترحم بمقام الشهيد برياض الفتح بالجزائر العاصمة، نائبا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني وعبد الله اللافي، بمقام الشهيد على أرواح شهداء الثورة التحريرية المباركة، أين وضعا اكليلا من الزهور.

وشرع نائبا رئيس الرئاسي الليبي، في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين.

وكان في استقبالهما بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بحضور وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود.

مقالات ذات صلة
مجلة الجيش تشبّه “الماك” و”رشاد” بدراكولا

مجلة الجيش تشبّه “الماك” و”رشاد” بدراكولا

مجلس الأمة يصدر بيانا حول الانتخابات التشريعية

مجلس الأمة يصدر بيانا حول الانتخابات التشريعية

سفارة الولايات المتحدة تنشر شروط دخول الجزائريين

سفارة الولايات المتحدة تنشر شروط دخول الجزائريين

لوراري: نسبة المشاركة في التشريعيات ستتجاوز 50 بالمائة لهذه الأسباب

لوراري: نسبة المشاركة في التشريعيات ستتجاوز 50 بالمائة لهذه الأسباب

عيادات متنقلة عبر الولايات للتلقيح ضد كورونا

عيادات متنقلة عبر الولايات للتلقيح ضد كورونا

منع سير مركبات نقل البضائع من الجمعة إلى الأحد

منع سير مركبات نقل البضائع من الجمعة إلى الأحد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد