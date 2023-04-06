الرئيس تبون: الجزائر من الدول الإفريقية الرائدة في مجال التغطية الصحية
قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، إن الجزائر تتبوأ مرتبة متقدّمة، بين الدول الإفريقية الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة.
جاء ذلك في تهنئة الرئيس لأفراد قطاع الصحة الجزائريين، بمناسبة اليوم العالمي للصحة. الذي يصادف الذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية.
وقال الرئيس تبون في تهنئته إن البلاد “حقّقت إنجازاتٍ ومكاسب عديدة في قطاع الصحة. تُؤكِّدُ التزام الدّولة بضمان الحقِّ في حماية الصّحة العمومية”.
وأضاف الرئيس أن هذا الالتزام:”يتعزَّز باستمرار من خلال جُهود الحكومة للحفاظ على النظام الوطني للرعاية الصحية المجانية وترقيته”.
“وهو ما سمح للجزائر بتبوؤ مرتبة متقدمة في تصنيف الدول الإفريقية الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة”، يتابع الرئيس.
النص الكامل لرئاسة الرئيس تبون:
تحتفي بلادُنا باليوم العالـمي للصحة، وقد حقّقت إنجازاتٍ ومكاسب عديدة في قطاع الصحة، تُؤكِّدُ التزام الدّولة بضمان الحقِّ في حماية الصّحة العمومية، والوقاية من الأمراض الـمعدية والأوبئة، وهو التزامٌ يتعزَّز باستمرار من خلال جُهود الحكومة للحفاظ على النظام الوطني للرعاية الصحية الـمجانية وترقيته، الذي سمح للجزائر بتبوؤ مرتبة متقدمة في تصنيف الدول الإفريقية الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة.
وإذْ يتزامنُ الاحتفال باليوم العالـمي للصحة مع الذكرى 75 لتأسيس منظمة الصحة العالـمية، يغتنم رئيس الجمهورية وهو يتوجه بعبارات التقدير لمهنيي وعمال قطاع الصحة في بلادنا، هذه الفرصة للإشادة بالجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالـمية في جميع أقطار العالم لـمساعدة الفئات الهشة، وضمان تطوير أنظمةٍ صحية مناسبة وشاملة، ويُشدِّد على أهمية التعاون القائم معها من خلال دعم مكتبها في الجزائر لجهود الحكومة الجزائرية، ويدعوها في هذه الـمناسبة إلى تعزيز الشراكة مع الـمنظمة العالـمية للصحة قصد تنفيذ إطار التعاون الإستراتيجي الرامي إلى ضمان الصحة للجميع في الجزائر.