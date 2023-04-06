الرئيس تبون: الجزائر من الدول الإفريقية الرائدة في مجال التغطية الصحية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، إن الجزائر تتبوأ مرتبة متقدّمة، بين الدول الإفريقية الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة.

جاء ذلك في تهنئة الرئيس لأفراد قطاع الصحة الجزائريين، بمناسبة اليوم العالمي للصحة. الذي يصادف الذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية.

وقال الرئيس تبون في تهنئته إن البلاد “حقّقت إنجازاتٍ ومكاسب عديدة في قطاع الصحة. تُؤكِّدُ التزام الدّولة بضمان الحقِّ في حماية الصّحة العمومية”.

وأضاف الرئيس أن هذا الالتزام:”يتعزَّز باستمرار من خلال جُهود الحكومة للحفاظ على النظام الوطني للرعاية الصحية المجانية وترقيته”.

“وهو ما سمح للجزائر بتبوؤ مرتبة متقدمة في تصنيف الدول الإفريقية الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة”، يتابع الرئيس.

النص الكامل لرئاسة الرئيس تبون: