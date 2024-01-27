الرئيس تبون: الجزائر ناضلت من أجل استقلال القارة الإفريقية من كل أشكال التبعية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، أن منهج الجزائر في التعامل مع عمقها الإفريقي، منهج واضح وثابت. مذكرا بنضال البلاد من أجل تحرّر إفريقيا من كل أشكال التبعية.

جاء هذا في كلمة الرئيس للطبعة الثانية من “حوارات إفريقيا حول الازدهار”، الجارية بمدينة أبوري في غانا. التي قرأها نيابة عنه رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

وقال الرئيس تبون في كلمته إن:”منهج الجزائر في التعامل مع عمقها الإفريقي منهج واضح وثابت، يستند إلى مقاربة شاملة متعددة الأبعاد، تقوم على ثلاثية الأمن والسلم والتنمية”.

وتابع رئيس الجمهورية أن ”الجزائر تبنت ونفذت العديد من المبادرات والاستراتيجيات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا. حيث ترجمتها استثمارات عديدة في شتى الميادين”.

وأشار الرئيس تبون في هذا الصدد إلى:

رصد الجزائر في 2023، لمبلغ مليار دولار أمريكي. لفائدة مشاريع تنموية في إفريقيا، من خلال الوكالة الوطنية للتعاون الدولي.

مشروع أنبوب الغاز الطبيعي العابر للصحراء، الذي ينقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا مرورا بالجزائر والنيجر والميناء الكبير بالحمدانية،

المشروع الضخم للألياف البصرية الرابط بين الجزائر ونيجيريا.

“كما تعمل الجزائر من أجل إطلاق مشاريع اقتصادية هامة، على غرار:

تموين إفريقيا بالكهرباء،

وتعزيز شبكة النقل نحو الدول الإفريقية، حيث فتحت مؤخرا خطا بحريا نحو السنغال،

إلى جانب الطريق السيار الذي يربط الجزائر بموريتانيا،

والطريق السيار العابر للصحراء الذي سيربط تونس مالي والنيجر والتشاد وصولا إلى نيجيريا،

علاوة على خطوط جوية مباشرة نحو عدد من العواصم الإفريقية،

وفتح فروع لبنوك جزائرية في دول إفريقية عديدة”، يشير الرئيس الجزائري.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر “ملتزمة بدعم التنسيق والتعاون مع البلدان الإفريقية في مختلف الأصعدة. من أجل تحقيق الأمن والحفاظ على السلم والاستقرار”.

“وذلك من خلال دورها المحوري في مكافحة الإرهاب، والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة. ودعمها لمختلف هياكل التعاون الأمني الإفريقي، حيث:

تستضيف المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب،

وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة،

علاوة على جهودها في تكوين الأئمة في مختلف الدول الإفريقية لمكافحة التطرف العنيف ونشر الإسلام الوسطي المعتدل،

ومشاركتها في لجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة في إطار التعاون الأمني مع دول منطقة الساحل”، يوضح رئيس الجمهورية.

واختتم رئيس الجمهورية كلمته بالتذكير بأن “ناضلت من أجل استقلال القارة الإفريقية، وتحررها من كل أشكال التبعية والاستغلال”. مؤكدا “إيمانها الراسخ بإفريقيا مستقرة سياسيا ورائدة ومزدهرة اقتصاديا وتنمويا”.