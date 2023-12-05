الرئيس تبون: الحكومات الإفريقية مطالبة بدعم الشركات الناشئة

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، الحكومات الإفريقية إلى إيلاء الدعم الكامل للشركات الناشئة، التي أثبتت قُدْرَتَهَا على الدفع باقتصاديات عديدة في أوروبا وآسيا.

وجاء هذا في كلمة للرئيس تبون قرأها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي خلال اشرافه على انطلاق أشغال الطبعة الثانية من المؤتمر الافريقي للمؤسسات الناشئة.

وقال رئيس الجمهورية إنه “ليس قدَرا محتوما على إفريقيا، أن تسجل نسب بطالة مرتفعة، وأن تظل محل أطماع واستنزاف خيراتها، وهي التي تسجل في ذات الوقت أعلى المعدلات العالمية في نسب الفئات الشابة”.

واعتبر انه قد “حان الوقت للإقرار بضخامة التحدي واستدراك التأخر وانتهاج السبيل لتثمين القدرات والمهارات في خلق المؤسسات وتحفيز الإبداع والابتكار من أجل زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي تعزيزا لاستقلال القرار السياسي والاقتصادي”.

ومن هذا المنطلق، يندرج الاعتماد على ريادة الأعمال المستندة على الابتكار، كأحد أهم آليات التصدي لإشكالية التشغيل، مما يحتم على الحكومات الإفريقية أن تُولِيَ الدعم الكامل للشركات الناشئة التي أثبتت قُدْرَتَهَا على الدفع باقتصادياتٍ عديدة في أوروبا وآسيا إلى مستويات عالية من النجاعة الاقتصادية وخلق الثروة وتهيئة أسس التنمية المستدامة. يضيف الرئيس.

وصل نذير العرباوي إلى قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، للمشاركة في المؤتمر الذي يشارك في الطبعته الثانية أزيد من 200 مستثمر وخبير دولي في مجال المؤسسات الناشئة وأكثر من 10آلاف مشارك.