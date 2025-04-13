الرئيس تبون: الحكومة مطالبة بتشكيل هيئتين للاستيراد والتصدير

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن الحكومة اليوم وبداية من هذا اللقاء مطالبة بتشكيل هيئتين هيئة للاستراد لتوفير الحاجيات بما لا يضر بالإنتاج المحلي وهيئة للتصدير لمساعدة المصدرين.

وأكد الرئيس تبون، الأحد، خلال إشرافه على لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين أن هذين الهيئتين ستكون جاهزتين نهاية ماي.

وتابع الرئيس تبون قائلا ” التزمنا هذه السنة ان شاء الله سيكون لدينا اكتفاء ذاتي في القمح الصلب 100/100 وهو ما نسعى اليه ان شاء الله.”

وأكد الرئيس تبون أن اقتصاد الجزائر أصبح اقتصاد حر بنسبة 85 بالمئة خواص وتمويل 95 بالمئة عمومي .. لذلك يجب على الخواص خلق بنوك وتابع قائلا: “لا نمانع من استثمار خاص وتمويل من بنوك خاصة “.

كما كشف الرئيس تبون عن فتح مصنع للحديد والصلب في ولاية بشار بعد أسبوعين.

من جهة أخرى، تحدث رئيس الجمهورية عن وجود خلل في الاقتصاد الجديد بسبب بعض الممارسات القديمة، معتبرا أنه لا يزال هناك من يحن إلى فساد الماضي، لكنهم باتوا من أقل الأقليات.

وفي هذا الصدد، حذر الرئيس تبون من الغش قائلا “حذار من الغش أو الفساد، وقد أعذر من أنذر”.