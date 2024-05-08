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الجزائر
خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع

الرئيس تبون: السيادة الوطنية تُصان بالارتكاز على جيش قوي مُهاب واقتصاد متطور

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: السيادة الوطنية تُصان بالارتكاز على جيش قوي مُهاب واقتصاد متطور
ح.م
رئيس الجمهورية في مقر وزارة الدفاع

أجرى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، زيارة إلى مقر الوزارة.

وكان في استقبال الرئيس تبون بمقر وزارة الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة.

وبعد الاستماع للنشيد الوطني، وتقديم التشريفات العسكرية من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش، حيّا رئيس الجمهورية مستقبليه:

  • قائد الحرس الجمهوري،
  • الأمين العام لوزارة الدفاع،
  • قادة القوات والدرك الوطني،
  • قائد الناحية العسكرية الأولى،
  • المراقب العام للجيش،
  • رؤساء الدوائر بوزارة الدفاع،
  • وأركان الجيش الوطني الشعبي.

قبل أن يلقي خطابا بُث إلى جميع قيادات القوات والنواحي العسكرية، والوحدات الكبرى، والمدارس العليا عبر كامل التراب الوطني، عن طريق تقنية التخاطب المرئي عن بعد.

حيث أكد أن “السيادة الوطنية تُصان بالارتكاز على جيش قوي مُهاب، واقتصاد متطور”. مضيفا أن “رفضه للاستدانة الخارجية، يرجع لكونها أحد العوامل التي ترهن استقلالية القرار السيادي للدولة”.

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