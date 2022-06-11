الرئيس تبون: السياق الدولي “المُنذر بالمخاطر” يستوجب وحدة الصف

أخواتي المجاهدات .. إخواني المجاهدين،

يُسعدني أن أَتوجَّه إليكم بخالص التحية وبالغ التقدير، وأنتم تَعقِدُون مؤتمرَكم الثاني عشر هذا، في الوقتٍ الذي يَستعدُّ فيه الشَّعبُ الجزائري، لإحياءِ الذِّكْرَى الستِّين لاستعادةِ السيادةِ الوطنية، بعد أسابيع قليلة.. وهي الذِّكرى التي ستَطْبَعُها فعالياتٌ احتفائية، واسعة ومُمْتدَّةٌ على مدارِ عامٍ كامل ..

وما كانَتْ جزائرُ المَجْد لِتَحْتَفي بستِّينيةِ استعادة سيادتها في أَجْواءِ الابتهاجِ والاعتزازِ .. وفي كَنَف السَّكينةِ والاستقرار، في هذه المرحلةِ التي تَشْهدُ ديناميكيةً مُتزايدة، لبَعْثِ تنميةٍ مُسْتَدامةٍ وحقيقيةٍ في كلِّ المجالات، لولا تضحياتُ بناتـِها وأبنائها، مُنْذُ أَنْ وطأتْ أقدامُ الاستعمارِ أرضَنا الطاهرة ..

وإنَّكُم – أخواتي إخواني، مِن أولئك الفَاعِلينَ والشَّاهِدين على ما قَدَّمَه شعبُنا الأبيُّ من تضحياتٍ جَسيمةٍ، إبَّانَ ثورةِ التحريرِ المجيدةِ، فأنْتم تَحْمِلُون في أذهانكم صُوَرَ المعاركِ البُطوليةِ، التي خُضْتُمُوها مع رُفَقائِكم الشُّهداءِ الأبرار، بَلْ إنَّ فِيكُمْ من في جَسَدِه أَمَارَةُ الشُّجْعانِ الأبطالِ، الذين أَقْدَمُوا على دَحْرِ الاستعمار، تعلُّقًا بالحُرِّيةِ والكرامةِ، ودِفاعًا عن شَرَفِ الوَطنِ والأُمَّة ..

وكَما كُنْتُم بالأمس مثالاً للوطنية الصِّرْفَة .. ونُكْرانِ الذات .. وحُبِّ الوطن .. فَإنَّكُمْ رَابَطْتم في بيتكم المُبارك هذا ( المنظمة الوطنية للمجاهدين)، مُنذ فجر الاستقلال حُرَّاسًا لأمانة الشهداء، ورسالةِ نوفمبر الخالدة .. لم تُثْنِكُم آثارُ نيرانِ الحرب الضَّروس، التي تَجَشَّمْتُم بقَنَاعةٍ وإيمانٍ مَشَاقَّها، عن مُواصَلةِ العطاءِ الوطني، لاسيَّما في المراحِلِ الصَّعْبةِ من حياةِ الأمة.

لَقَدْ كنتم – دائمًا – تَحْتَ سَقْفِ هذا البيت، حِصْنًا من الحُصون الغيورةِ على الوحْدَةِ الوطنيةِ، وتلاحم الشَّعب في أَحْلَك وأَصْعَبِ الظروف، وحَرصْتُم على إِشَاعَةِ رُوحِ الاحتكام إلى الحِكْمَة والعَقْل .. وتَغْليبِ المَصْلَحةِ الوطنية .. والوُقُوفِ بِحَزْمٍ للدفاع عن المصالحِ العُليا للأمة .. ولا غَرْوَ في ذَلك، فَمَازَالَ هَمْسُ الشُّهداءِ يَتردَّدُ في آذانِكم .. ومازالتْ صَيْحاتُ الله أكبر تُذكِّرُكم بنَبَراتِ أصواتِ رُفقائِكم الذين قَضَوْا أمام أَعْيُنِكُم في سَاحاتِ الوغى.