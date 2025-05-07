الرئيس تبون: الشعب الجزائري سيزداد عزما في مواجهة الناقمين على مبادئنا واستقلال قرارنا الوطني

في رسالته بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة

توجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، برسالة إلى الشعب الجزائري، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلّد للذكرى الـ80 لمجازر 8 ماي 1945.

واعتبر الرئيس تبون في رسالته، أن مجازر الثامن من ماي كانت “انتفاضة شعبية فاصلة، اقتربت بنضالات الحركة الوطنية إلى لحظة تاريخية حاسمة. تمثلت في التحوّل إلى جبهة الكفاح المسلح”.

“ففي هذا اليوم الوطني، يقف الجزائريون عند هذه الذكرى التي تبرز حجم وقساوة المعاناة التي تكبّدها شعب مقاوم، لدفع العدوان عن أرضنا الطاهرة”، يقول الرئيس.

وتابع رئيس الجمهورية:”ما أصدق مظاهرات 8 ماي في التعبير عن تعلّق الشعب الجزائري بالحرية والكرامة والأنفة. وهو يخرج قبل 80 عاما مواجها أبشع جرائم الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث”.

مضيفا:”إنّ الشعب الجزائري الذي صنع بالأمس من المعاناة والتضحيات أمجادا، لن توقف مسيرته صعوبة التحديات. وسيزداد عزما في مواجهة الناقمين على مبادئنا واستقلال قرارنا الوطني، وإفشال مكائدهم بمواصلة التقدّم”.