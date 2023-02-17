الرئيس تبون: الشعب الجزائري له القدرة على كشف نوايا ورثة العار الاستعماري

في رسالة بمناسبة يوم الشهيد

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجمعة، أن الإرتباط بالرسالة النوفمبرية، يستمد منه الشعب الجزائري القدرة على كشف نوايا دوائر من ورثة العار الإستعماري التي يسكنها عداء دائم للجزائر.له

وجاء في رسالة الرئيس تبون بمناسبة يوم الشهيد 18 فيفري: ارتباطنا الأَبديُّ بالرِّسالةِ النوفمبرية يَسْتمِدُّ منها شعبُنا القدرةَ على كَشْفِ نَوايا دَوَائِرَ مِن وَرثةِ العار الاستعماري، يَسْكُنُها عَداؤُها الدَّائِم للجزائر ..

وإذا كُنَّا نحتفي باليوم الوطني للشَّهيد، انطلاقًا مِن هذه القَنَاعة، التي تَغِيبُ من حساباتهم، فلِلتَّذْكير بِغيرَةِ شعبنا الأبيّ على سِيَادَةِ أرضِ الشُّهداء.