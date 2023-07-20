الرئيس تبون: الصين ستستثمر 36 مليار دولار في الجزائر

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في مجالات مختلفة في الجزائر على غرار الصناعة والتكنولوجيا الحديثة واقتصاد المعرفة والنقل والزراعة.

وأوضح الرئيس تبون الخميس، أن المشاريع والاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الصيني ضخمة وتعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين.

كما أكد الرئيس تبون أن هذه الزيارة فتحت كافة أفاق الاستثمار بين البلدين الصديقين، وسنسعى للوصول بالعلاقات الاقتصادية مع الصين إلى مستوى العلاقات السياسية التاريخية الطيبة.

كما أكد الرئيس تبون أن الجزائر لديها علاقات طيبة مع الصين ،تركيا وروسيا و قطر ومع دول صديقة في أوروبا كإيطاليا والبرتغال.