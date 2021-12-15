الرئيس تبون: القمة العربية المقبلة بالجزائر ستكون للوئام بين الأشقاء

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، إن الجزائر ستعمل خلال انعقاد القمة العربية المقبلة على تكريس مبدأ الجمع والتقريب بين جميع الإخوة والأشقاء العرب.

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال تنشيطه لندوة صحافية مشتركة مع الرئيس التونسي قيس سعيد “إن القمة العربية بالجزائر سترجع الوئام بين الأشقاء”.

وتابع رئيس الجمهورية “نسعى إلى الوصول إلى قمة عربية بالجزائر جامعة ولا تكرس التفرقة”

وأضاف في ذات السياق “أدنى شيء على الدول العربية هو قبول بعض هم البعض”.

من جهته قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه تحدثت مع الرئيس تبون، عن المستقبل وعن الماضي المشترك بين البلدين، وأكد انه سيتم العمل على توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين ليصبح ذلك مثالا يحتذى به لتحقيق الخير للشعب الواحد في الدولتين.

إلى ذلك قال الرئيس التونسي “سنتقاسم نفس الآمال والإرادة لتحقيق طموحات شعبينا في تونس والجزائر”.

وبخصوص الأزمة الليبية قال سعيد “هناك تنسيق كامل بيننا فيما يخص القضايا الإقليمية كما هو الحال بخصوص ليبيا”.

بالفيديو ..رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يصل قصر قرطاج بتونس

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الاربعاء، إلى قصر قرطاج الرئاسي مرفوقا بفوج شرف الخيالة التابع للحرس الوطني التونسي.

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، إلى مطار قرطاج الدولي أين كان في استقباله نظيره التونسي قيس السعيد عند مدرج الطائرة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الرئيس عبد المجيد تبون عند مدرج الطائرة، على دويّ 21 طلقة مدفعية، ترحيباً به.

وأفاد المصدر ذاته “وصول الطائرة الرئاسية إلى المطار الدولي تونس قرطاج، على متنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للشروع في زيارة دولة، استجابة لدعوة من أخيه رئيس الجمهورية التونسية، السيد قيس سعيد”.

وتندرج هذه الزيارة في إطار “تمتين علاقات الأخوة المتجذرة، بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما”.