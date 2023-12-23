الرئيس تبون: المجتمع المدني شريك فاعل في تعزيز المواطنة 

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن المجتمع المدني شريك فاعل في تعزيز المواطنة، مشيرا إلى أن المجتمع المدني والشباب ركيزة أساسية في بناء الجزائر الجديدة.

وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمة قرأها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، السبت، خلال إشرافه على افتتاح أشغال المنتدى الوطني للمجتمع المدني تحت شعار “حوار .. مواطنة .. تنمية” إن المجتمع المدني شريك فاعل في تعزيز المواطنة.

وأضاف الرئيس تبون “أولينا اهتماما خاصة لتثمين دور المجتمع المدني ليكون سد منيعا لنقاش العام واعتباره طرفا هاما في معاجلة التنمية عبر دوره التحسيسي والرقابي.”

“كما حرصنا على مشاركته في تشكيل عدد من الهيئات الوطنية الهامة.”

وتابع الرئيس تبون في كلمته التي قرأها الوزير الأول قائلا: “أشيد بالزخم الذي رافق مختلف المبادرات التي أطلقها المرصد الوطني للمجتمع المدني المتعلقة بخلق مساحات حوار منتظمة عبر مختلف ولايات الوطن.”

وللإشارة أشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، السبت بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة، على افتتاح أشغال المنتدى الوطني للمجتمع المدني الذي ينظمه المرصد الوطني للمجتمع المدني تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وسيكون هذا المنتدى الذي يحمل شعار “حوار، مواطنة، تنمية”، فرصة للتطرق للعديد من المواضيع أبرزها “الحوار الحر كأداة للمواطنة الفاعلة والمشاركة في التنمية المحلية”، “دور المجتمع المدني في التحول الرقمي لتحقيق التنمية المحلية”، إلى جانب موضوع “الاقتصاد الاجتماعي التضامني والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في دعم جمعيات المجتمع المدني”.

وقد جرت مراسم افتتاح هذا المنتدى بحضور مستشارين برئاسة الجمهورية وأعضاء من الحكومة ومسؤولي عدة هيئات ومؤسسات وطنية.