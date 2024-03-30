الرئيس تبون: الناتج الإجمالي للجزائر سيفوق 400 مليار دولار في 2026 (فيديو)

تبثّ قنوات التلفزيون والإذاعة أمسية السبت، ابتداء من الساعة العاشرة 22:00، مقابلة جديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع وسائل الإعلام الوطنية.

وقال الرئيس تبون في هذه المقابلة، حسب ما تظهره مقتطفات منها، إن الناتج الإجمالي للجزائر سيفوق 400 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026.

ومما جاء في اللقاء أيضا، حديث الرئيس عن مضاعفة أجور الموظفين في غضون عامي 2026 و2027. بإقرار زيادات جديدة بنسبة 53 بالمئة، بعد زيادة 47 بالمئة في الأعوام الماضية.

ورفعت رواتب الموظفين بالفعل، في السنتين الماضيتين (2023 و2024) بمبالغ تتراوح بين 4500 دينار إلى 8500 دينار. لتبلغ نسبتها 47 بالمائة منذ العام 2022.

من جهة أخرى، وفيما يبدو إجابة على سؤال حول وضع الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في الخارج، قال الرئيس إنه سيتمّ التكفّل بهذا الموضوع “في خلال شهرين”.

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى المساعي الدبلوماسية التي تبذلها الجزائر لتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.