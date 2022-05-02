-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون: انتصرنا على الوباء بفضل تضحيات الجيش الأبيض

الشروق أونلاين
  • 393
  • 0
الرئيس تبون: انتصرنا على الوباء بفضل تضحيات الجيش الأبيض
أرشيف
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تهاني عيد الفطر المبارك لأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية والطواقم الصحية.

ونشر الرئيس تبون تغريدات تهنئة لهذه الأسلاك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

مقالات ذات صلة
مركز الفلك الدولي: إعلان عيد الفطر يوم الأحد بأفغانستان والنيجر ومالي باطل

مركز الفلك الدولي: إعلان عيد الفطر يوم الأحد بأفغانستان والنيجر ومالي باطل

الجزائر تُعلن الإثنين أوّل أيّام عيد الفطر المبارك

الجزائر تُعلن الإثنين أوّل أيّام عيد الفطر المبارك

الرئيس تبون: الدولة حريصة على الحوار الدائم مع الشركاء الاجتماعيين

الرئيس تبون: الدولة حريصة على الحوار الدائم مع الشركاء الاجتماعيين

سفير الجزائر في إيطاليا يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ

سفير الجزائر في إيطاليا يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ

واشنطن بوست: الجزائر من أبرز المستفيدين من أزمة أوكرانيا

واشنطن بوست: الجزائر من أبرز المستفيدين من أزمة أوكرانيا

حصيلة كورونا: إصابتان جديدتان ولا وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة

حصيلة كورونا: إصابتان جديدتان ولا وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد