الرئيس تبون: انتهى عهد الكوطة في البرلمان

خلال زيارة إلى مقر السلطة الوطنية للانتخابات

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء الخميس، إن صندوق الاقتراع سيكون الفاصل في سباق التشريعيات المقرر السبت، وأن عهد الكوطة داخل البرلمان قد ولى.

وقال الرئيس تبون، خلال زيارة أجراها إلى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،بدعوة من رئيسها أن “المواطن هو صاحب القرار السيد في اختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني”، مشددا على أن “صندوق الاقتراع سيكون الفاصل في تحديد من سيختاره الشعب لتمثيله في البرلمان”.

وأضاف السيد تبون بأن “عهد الكوطة قد ولى، في ظل احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وفقا لما نص عليه الدستور والقانون العضوي الجديد للانتخابات، وتأسيس بذلك لمرحلة جديدة بالجزائر تطبيقا للالتزامات”.

ووجه رئيس الجمهورية تعليمات بضرورة “حماية صوت كل مواطن، لتجاوز الممارسات السابقة التي من شأنها المساس بثقة المواطن في مؤسساته”.

كما أكد ابأن هذا الاستحقاق يعد “فرصة أولى للشباب والمستضعفين ماديا، ليكونوا ممثلين عن الشعب لا سيما في ظل استبعاد المال الفاسد وغير الفاسد من العملية الانتخابية”وهو ما يجسد، كما قال “تحقيق تمثيل حقيقي للمواطن”.

وخاطب المشرفين على قاعة العمليات الخاصة بالسلطة، “أنتم صمام آمان بالنسبة للثقة التي سيضعها المواطن مستقبلا في مؤسساته”، مشيرا الى أنه شرع كمرحلة أولى في تجديد المؤسسة التشريعية وقريبا ستتبعها انتخابات المجالس البلدية والولائية وهي المؤسسات القريبة من الحياة اليومية للمواطن”.

وزار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الخميس، مركز العمليات التابع للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، ورئيس المجلس الدستوري،كمال فنيش، وعدد من إطارات السلطة.

وجاءت هذه الزيارة بدعوة من رئيس السلطة الوطنية، محمد شرفي، كما تلقى رئيس الجمهورية سلسلة من الشروحات حول آليات العمل عشية الانتخابات التشريعية.