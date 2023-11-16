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الجزائر

الرئيس تبون: باستثناء القوة الإلهية لا توجد قوة في العالم يمكنها أن تضغط على الجزائر

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: باستثناء القوة الإلهية لا توجد قوة في العالم يمكنها أن تضغط على الجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

“باستثناء القوة الإلهية القاهرة، لا توجد قوة في العالم يمكنها أن تضغط على الجزائر”. هكذا أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تمسّك البلاد بسيادتها واستقلالية خياراتها.

الرئيس تبون قال لدى إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين، جرى في ختام أيام المقاولاتية بالمركز الدولي للمؤتمرات إن الجزائر “وصلت الى نقطة اللارجوع للدفاع بشراسة على سيادتها”.

وشدد رئيس الجمهورية خلال حديثه على أن “الدولة تقف بالمرصاد لكل أشكال الإنحرافات التي أضرت بالاقتصاد الوطني في السابق، وكلفت الخزينة العمومية المليارات من الدولارات”.

وتابع الرئيس يقول في هذا الشأن:”من بين التحديات التي خضناها بقناعة وبإصرار، هو الوقوف بالمرصاد لكل أشكال الانحرافات التي أضرت بالاقتصاد الوطني وكلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة”.

قبل أن يضيف:”بعض الناس يحنّون للماضي الأليم الذي عاشته البلاد، ويظنون أنه بإمكانهم أن يضغطوا على الدولة وعلى سياساتها الاقتصادية”، مؤكدا أن “قطار الإصلاحات قد انطلق ولن يتوقف”.

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