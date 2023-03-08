الرئيس تبون: بعض الأطراف حاولت الاستيلاء على تراث الجزائر (فيديو)

زار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، معرضا خاصا بإبداعات النساء الحرفيات، على هامش الحفل التكريمي الذي أقامه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

الرئيس تبون شدّد خلال حديثه مع بعض الحرفيات، على “ضرورة الحفاظ على التراث الوطني وتطويره وحمايته من التقليد. والعمل على تصنيفه على مستوى اليونيسكو”.

وقال رئيس الجمهورية في هذا السياق:”لم نهتمّ بالحفاظ على تراثنا (في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي)، حتى حاول البعض سلبه منا”.

وأشرف الرئيس تبون بالمركز الدولي للمؤتمرات على حفل تكريمي على شرف نساء رائدات، متفوقات ومتميزات أثبتنّ جدارتهنّ في العديد من المجالات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

قائمة النساء المكرمات بشهادة تقدير من قبل الرئيس تبون:

ليلى حوتي، بروفيسور في علم الأوبئة

زهية كعبوش أستاذة التعليم العالي في الكيمياء العضوية

المقدم باية القرت أستاذة في طب أمراض الكلى

العقيد سعاد ناصري مديرة بالمديرية العامة للحماية المدنية

بنة مسعودي ناسخة للمصحف الشريف بتقنية البراي

فاطمة محفوظي حرافية في النسيج التقليدي

رفعات زينو مديرة مؤسسة لصناعة المبيدات الطبيعية

بريزة برزاق صحفية بالقناة الإذاعية الوطنية الأولى

زاليخة بونار روائية مستشارة ثقافية

دنيا بوغنبوز مسيرة مؤسسة ناشئة لربوتيك الأطفال

وهنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثلاثاء، النساء الجزائريات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن من مارس.

وقال الرئيس تبون في رسالة وجّهها بالمناسبة، إن المرأة الجزائرية تحيي يومها العالمي وهي “تُواصِلُ خَوْضَ تَحديَّاتِ بناءِ الدَّولة الحديثة والـمجتمع الذي يَسُودُه الاستقرار وتَطبعه السكينة”.