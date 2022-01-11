الرئيس تبون: بمناسبة رأس السنة الأمازيغية أتمنى كل الرقي لجزائرنا الحبيبة
وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، رسالة إلى الشعب الجزائري بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.
وقال الرئيس في رسالته عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” “بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2972، أتمنى كل الخير والرقيّ لجزائرنا الحبيبة، والصحة والعافية لكل الجزائريات والجزائريين..أسقاس أمقاس”.
بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2972، أتمنى كل الخير والرقيّ لجزائرنا الحبيبة، والصحة والعافية لكل الجزائريات والجزائريين..أسقاس أمقاس.
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) January 11, 2022