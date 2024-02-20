الرئيس تبون: بناء دولة قوية يستوجب القضاء على تسلط المسؤولين

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، أن بناء دولة قوية يستوجب القضاء على تسلط المسؤولين.

وجاء هذا في كلمة للرئيس قرأها نيابة عنه، وسيط الجمهورية مجيد عمور بمناسبة افتتاح ملتقى وطني تحت عنوان “وسيط الجمهورية” مكسب من أجل خدمة المواطن.

وقال الرئيس على لسان عمور: “قناعتي راسخة أن بناء دولة قوية يستوجب القضاء على تسلط المسؤولين”.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون خدمة المواطن جوهر كل مسعى لبناء الجزائر الجديدة، مؤكدا أن كرامة المواطن ليس شعارا بل هي سياسة ومنهج وأسلوب عمل في الجزائر.

وأوضح الرئيس أن الحكومة مدعوة إلى السعي الحثيث لتبسيط الاجراءات بابتكار قنوات اتصال مع وسيط الجمهورية.

وفي السياق ذاته، اعتبر الرئيس تبون بأن مسؤولي الإدارة العمومية مدعوون إلى إبراز واجهة دولة الحق والقانون وخدمة المواطن.