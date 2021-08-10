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الرئيس تبون: استشهاد 25 جندي نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من الحرائق
الجزائر

الرئيس تبون: تم تجنيد كل الوسائل من أجل التصدي للحرائق وتعويض المتضررين 

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: تم تجنيد كل الوسائل من أجل التصدي للحرائق وتعويض المتضررين 

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، جندت كل الوسائل المتاحة من أجل التصدي لموجة الحرائق التي تجتاح عدد من الولايات.

وجاء في منشور لرئيس الجمهورية عبر صفحته الرسمية على فايسبوك “لقد تم تجنيد كل الوسائل المتاحة، ماديا و بشريا، للتصدي لهذه الحرائق، التي تمس عدة ولايات، ريثما نتغلب نهائيا على هذه الكارثة، وستنطلق الدولة فورا في إحصاء الخسائر و تعويض المتضررين.”

الرئيس تبون: وطننا المفدّى يعيش مرة أخرى محنة أليمة

وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تعيش محنة أليمة تضاف إلى المحن عاشتها هذه السنة.

وجاء في منشور لرئيس الجمهورية، الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على فايسبوك “يعيش وطننا المفدّى، مرة أخرى، محنة أليمة تضاف إلى المحن التي عاشها هذه السنة. وكما انتصرنا في المحن السابقة، سننتصر في هذه بحول الله.”

وتابع رئيس الجمهورية في منشوره “قلوبنا مع كل من يساهم في إخماد النيران، إذ أسدينا تعليماتنا لاتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل التحكم والسيطرة على الوضع.”

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