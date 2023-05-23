الرئيس تبون: توافق في وجهات النظر بين الجزائر والبرتغال

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن المحادثات الثنائية التي جمعته بنظيره البرتغالي كانت توافقية في مجمل الملفات.

وفي ندوة صحفية نشطها الرئيسان، قال الرئيس تبون أنه تحادث مطولا مع الرئيس البرتغالي حول الوضع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل وكذا الصحراء الغربية بالإضافة إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذا عن ما يجري في الأراضي الأوكرانية بين دولة روسيا الصديقة وأوكرانيا الصديقة.

وصرح الرئيس بأن المحادثات مع الرئيس مارسيلو كانت مثمرة وصريحة وصادقة عكست حقيقة عمق العلاقات السياسية وسمحت بتعزيز التشاور السياسي المنتظم، المعبر عن الشراكة متعددة الجوانب التي تجمع الجزائر والبرتغال في بيئة إقليمية ودولية معقدة.

وأكد رئيس الجمهورية أنه توافق مع نظيره البرتغالي حول مجمل القضايا المتطرق إليها.

من جانبه، اعتبر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا أن الجزائر مهمة في جميع المجالات، مؤكدا أن هذه الزيارة ستفتح علاقات مشتركة بين البلدين.

كما أكد الرئيس مارسيلو بأن موقف بلاده ثابت فيما يخص قضية الصحراء الغربية ودعم الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وخُص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، باستقبال رسمي من قبل نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا.

وحسب بيان للرئاسة، فقد خُص الرئيس باستقبال رسمي من قبل نظيره الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها إلى جمهورية البرتغال.

مراسم الاستقبال استُهلت من ساحة الامبراطور التي تحمل رمزية تاريخية للبرتغال على وقع 22 طلقة مدفعية، ليستمع بعدها الرئيسان إلى النشيدين الوطنيين الجزائري والبرتغالي.

كما وقع الرئيس تبون على السجل الذهبي للقصر، ليجري بعدها محادثات ثنائية على انفراد مع الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا توسعت بعدها لتشمل وفدي البلدين.

وكان قد غادر الرئيس الجزائر، مساء الإثنين متجها إلى البرتغال في إطار زيارة عمل تدوم يومين.

وفي مستهل زيارته، التقى رئيس الجمهورية مساء الإثنين، مع ممثلين عن الجالية الجزائرية في البرتغال.