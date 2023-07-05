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الجزائر

الرئيس تبون: تيزي وزو يجب أن تأخذ نصيبها من محطات التحلية

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: تيزي وزو يجب أن تأخذ نصيبها من محطات التحلية

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن ولاية تيزي وزو يجب أن تأخذ نصيبها من محطات تحلية مياه البحر.

وأضاف الرئيس تبون، الأربعاء، خلال زيارته التفقدية لمشروع محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات بولاية بومرداس، قائلا “يجب التفكير من الآن في إنشاء محطة تحلية مياه البحر بأزفون أو تيقزيرت”.

الرئيس تبون في زيارة ميدانية لعدد من المشاريع التنموية عبر هذه الولايات

وقام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، بزيارة ميدانية تفقدية لعدد من المشاريع التنموية والحيوية بالجزائر العاصمة، بومرداس وتيبازة .

 واستهل الرئيس تبون زيارته الميدانية بتفقد محطة تحلية مياه البـحر “بكاب جنات” بولايـة بومرداس.

وتعد محطة كاب جنات مشروع حيوي بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا، وبإمكانها سد احتياجات أزيد من 3 ملايين مواطن يوميا ببلديات بومرداس والمناطق المجاورة لها.

وتأتي زيارة رئيس الجمهورية التفقدية لهذه المشاريع بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 61 لعيد الاستقلال والشباب.

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