الرئيس تبون: حرصنا على حفظ فرحة العيد داخل كل بيت جزائري (فيديو)

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمة مصوّرة مساء الثلاثاء، المواطنين بمناسبة عيد الأضحى. داعيا الله أن يكون مناسبة “مباركة على الجزائر بالخير واليمن والبركات”.

وقال الرئيس تبون في تهنئته:”أتوجه إلى كافة أبناء شعبنا داخل الوطن وخارجه، بأصدق التهاني وأطيب التبريكا. راجيا من الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة بالمباركة بالخير واليمن والبركات”.

وتابع رئيس الجمهورية يقول:”يحلّ علينا هذا العيد المبارك حاملا معاني الإيمان والتضحية والتكافل. وهي قيم ظل الشعب الجزائري وفيّا لها متمسّكا بها في مختلف الظروف”.

“وانطلاقا من هذا الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، حرصنا على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمرافقة المواطنين، وتوفير الظروف المناسبة لإحياء شعيرة الأضحية. بما يكرّس قيم التكافل، ويحفظ فرحة العيد داخل كل بيت جزائري”، يتابع الرئيس.

مضيفا:”كما نسأل الله أن يحفظ حجاجنا الميامين، ويتقبل منهم مناسكهم، ويعيدهم سالمين غانمين، وأن ينصر أهلنا في فلسطين، ويرفع عنهم المعاناة”.

“ولا يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر إلى كل الأسلاك والهيئات المداومة خلال أيام العيد. نظير تفانيهم في خدمة المواطنين، وضمان استمرارية المصلحة العمومية”.

قبل أن يختم بالدعاء لأن “يحفظ الله الجزائر وشعبها، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته”.