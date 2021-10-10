الرئيس تبون: خلفيات سياسية وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية  

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وراءه خلفيات سياسية.

وأوضح الرئيس تبون، الأحد، في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، أن المضاربين هم العدو الأساسي للاقتصاد.

وأضاف الرئيس تبون قائلا: “عصابات تقف وراء المضاربة في الأسعار”، مشيرا إلى أن “عقوبة المضاربة لن تقل عن 30 سنة وقد تصل إلى المؤبد”.

وقال الرئيس تبون أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 25% لكن ذلك لم يكف بسبب المضاربة.

رئيس الجمهورية: التلقيح ضد فيروس كورونا لن يكون إجباريا

وتحدث رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام عن اللقاح ضد كورونا وأكد أنه لن يكون إجباريا.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن التلقيح أمر تقني وطبي وكل دول العالم تسعى من أجله، مشيرا إلى أنه تلقى جرعتين من اللقاح على غرار عدد كبير من الجزائريين.

وحذر رئيس الجمهورية من مغبة الوقوع في موجة رابعة إذا تخلينا عن التلقيح وابتعدنا عن الاجراءات الوقائية.

رئيس الجمهورية: عودة السفير الجزائري لباريس مشروطة باحترام الجزائر

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن عودة السفير الجزائري إلى باريس مشروطة باحترام كامل وتام للجزائر.

وقال الرئيس تبون، الأحد، خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية أن عودة سفيرنا إلى باريس مشروط باحترام تام للجزائر، وعلى فرنسا أن تنسى أن الجزائر كانت مستعمرة.

وأضاف الرئيس تبون أن على فرنسا أن تنسى أن الجزائر كانت مستعمرة، قائلا “الجزائر اليوم دولة قوية قائمة بجيشها واقتصادها وشعبها”.

وأجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لقاء دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية، يبث مساء الأحد على القنوات التلفزيونية والإذاعية.

وأشار بيان لرئاسة الجمهورية، إلى أن لقاء رئيس الجمهورية مع ممثلي الصحافة الوطنية، سيبث بدء من الساعة التاسعة، على القنوات التلفزيونية والإذاعية.