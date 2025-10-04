الرئيس تبون: “دخولا موفقا لكل متربصي التكوين المهني”

بمناسبة الدخول الخاص بالتكوين المهني، عبّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن تمنياته بالتوفيق لكل المتربصات والمتربصين المنتسبين للقطاع.

الرئيس تبون كتب عبر منشور على صفحته في فيسبوك:”دخولا موفقا لكل المتربصات والمتربصين المنتسبين للتكوين المهني. متمنيا النجاح في مسار كسب المهارات التي تفتح لكم آفاقا مهنية في مختلف المجالات”.

قبل أن يوجّه رئيس الجمهورية، التحية بالمناسبة ذاتها، إلى “كلّ المعلمين وعمال القطاع، على مجهوداتهم التي سيبذلونها”.

ويلتحق بمؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني هذا الأحد 5 أكتوبر، ما يزيد عن 380 ألف متربصا جديدا. وستعرف دورة أكتوبر 2025 إدراج عدّة تخصصات جديدة على غرار تحليل البيانات، تصميم الغرافيك ثلاثي الأبعاد، التجارة الإلكترونية، والتسويق الرقمي.