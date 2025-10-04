-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون: “دخولا موفقا لكل متربصي التكوين المهني”

الشروق أونلاين
  • 58
  • 0
الرئيس تبون: “دخولا موفقا لكل متربصي التكوين المهني”
ح.م
رئيس الجمهورية

بمناسبة الدخول الخاص بالتكوين المهني، عبّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن تمنياته بالتوفيق لكل المتربصات والمتربصين المنتسبين للقطاع.

الرئيس تبون كتب عبر منشور على صفحته في فيسبوك:”دخولا موفقا لكل المتربصات والمتربصين المنتسبين للتكوين المهني. متمنيا النجاح في مسار كسب المهارات التي تفتح لكم آفاقا مهنية في مختلف المجالات”.

قبل أن يوجّه رئيس الجمهورية، التحية بالمناسبة ذاتها، إلى “كلّ المعلمين وعمال القطاع، على مجهوداتهم التي سيبذلونها”.

ويلتحق بمؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني هذا الأحد 5 أكتوبر، ما يزيد عن 380 ألف متربصا جديدا. وستعرف دورة أكتوبر 2025 إدراج عدّة تخصصات جديدة على غرار تحليل البيانات، تصميم الغرافيك ثلاثي الأبعاد، التجارة الإلكترونية، والتسويق الرقمي.

مقالات ذات صلة
إدماج 380 ألف متربص وفقا للتخصصات واحتياجات السوق

إدماج 380 ألف متربص وفقا للتخصصات واحتياجات السوق

مغترب يقتل صديقه داخل شقة في مدينة نابولي الإيطالية

مغترب يقتل صديقه داخل شقة في مدينة نابولي الإيطالية

حملة وطنية كبيرة لحماية التلاميذ من حوادث المرور

حملة وطنية كبيرة لحماية التلاميذ من حوادث المرور

عقوبات بـ5 سنوات لمضاربين في سيارة “فيات دوبلو بانوراما”

عقوبات بـ5 سنوات لمضاربين في سيارة “فيات دوبلو بانوراما”

اليمين المتطرف الفرنسي يبتزّ ماكرون بورقة الجزائر!

اليمين المتطرف الفرنسي يبتزّ ماكرون بورقة الجزائر!

هذه رزنامة مسابقة الدكتوراه الاستثنائية للإعلام الآلي

هذه رزنامة مسابقة الدكتوراه الاستثنائية للإعلام الآلي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد