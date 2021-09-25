الرئيس تبون: دخول منحة البطالة حيز التنفيذ مطلع 2022

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، أن منحة البطالة ستدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2022.

وأوضح رئيس الجمهورية، في كلمة له، خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة والولاة، السبت، بقصر الأمم: “منحة البطالة ستدخل حيز التنفيذ بداية من 2022”.

أهم ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية:

– دخول علاوة البطالة حيز التنفيذ مطلع 2022

– على الولاة التخلص من هاجس الخوف فهم محميون بقوة القانون

– الجزائر قوة سلام في المنطقة بادراك العالم كله

– سننتج أول لقاح مضاد لكورونا في 29 سبتمبر

– قيمة الصادرات خارج المحروقات تجاوزت 3 مليارات دولار

– الطابع الاجتماعي للدولة لم ولن يتغير

– 537 مدرسة دون نقل مدرسي و817 مدرسة دون مطعم

– إنشاء وكالات وطنية لتسيير العقار الفلاحي والصناعي والسكن

– أطراف حاولت تفجير البلاد من الداخل وتصدينا لها

– لن نتسامح مع مجرمي الحرائق ومروجي الإشاعات

– 97 موقعا إلكترونيا يهاجم الجزائر من دول الجوار باستثناء تونس

– محاولات زرع البلبلة في البلاد لقيت صدى إعلاميا

– 750 شخص من العصابة حاولوا الترشح للتشريعيات الماضية

– آن الاوان لإنشاء ولايات منتدبة في الهضاب والشمال

ويحتضن قصر الأمم بنادي الصنوبر اجتماع الحكومة مع الولاة الذي سيدوم يومين تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل الوقوف على مدى تنفيذ تعليماته خلال الاجتماعات السابقة.

ويعتبر اللقاء الذي سيدوم يومي 25 و26 سبتمبر، ثالث اجتماع يعقده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع ولاة الجمهورية منذ انتخابه رئيسا للجمهورية.