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الرئيس تبون: دعم الجزائر لقضية الصحراء الغربية ليس كرها لأشقائنا المغاربة

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: دعم الجزائر لقضية الصحراء الغربية ليس كرها لأشقائنا المغاربة
ح.م
رئيس الجمهورية

جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطابه للأمة يوم الإثنين، دعمه لقضية الشعبين الفلسطيني والصحراوي، مؤكدا أن الجزائر “لن تتخلى عن الدول الضعيفة”.

وقال الرئيس تبون في الخطاب الذي ألقاه أمام نواب البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم:”صوت الجزائر أصبح مسموعا في كل المحافل الدولية، وسنواصل الدفاع بشراسة عن مبادئ ثورتنا التحريرية المجيدة ولن نتخلى عن الدول الضعيفة”.

وتابع الرئيس يقول “الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”، قبل أن يضيف:”موقفنا من القضية الفلسطينية واضح ولن نتخلى عنه”.

وعن قضية الصحراء الغربية، أوضح رئيس الجمهورية أنها “قضية تصفية استعمار لا تزال مطروحة أمام الأمم المتحدة”. وقال إن وقوف الجزائر إلى جانب الصحراويين “ليس كرها لأشقائنا المغاربة”. 

كما توجه الرئيس تبون بالمناسبة، بالشكر لـ184 دولة صوتت لصالح الجزائر لتولي منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن. معتبرا ذلك “إجماعا دوليا يشرف البلاد”.

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