الرئيس تبون: رجال الأعمال الروس أمام فرصة حقيقة لاكتشاف إمكانيات الجزائر

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رجال الأعمال الروس إلى الاستثمار في الجزائر في مجالات مختلفة.

وقال الرئيس تبون، الأربعاء، في كلمته خلال اشرافه على افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري الروسي من العاصمة موسكو، “أماكم فرص حقيقة لاستكشاف إمكانية التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات خاصة وأن الجزائر مقبلة على تنفيذ خطة استثمارية في عدة مجالات.”

وتابع الرئيس تبون قائلا :الجزائر تعيش نهضة اقتصادية تمشي بوتيرة سريعة جدا لتدارك ما فاتنا من وقت وما فاتنا من فرص، وهناك ما يقارب 1450 مشروع صناعي قيد الإنجاز وأتمنى ان يكون أكثر.

وتابع قائلا “أصدقاؤنا الروس يعلمون أنه هناك إمكانيات هائلة للتكامل في عدة مجالات من الفلاحة والسياحة والعلوم.”

وأضاف الرئيس تبون مؤكدا أن الملتقى فرصة ثمينة للاطلاع على الإمكانيات الاقتصادية المتاحة في الجزائر.

وأكد أن الجزائر انطلقت في برنامج انعاش اقتصادي متعدد الأبعاد وجعلت من 2022 و2023 سنة الإنعاش الاقتصادي ووضعت ضمن أولوياتها مراجعة المنظومة المؤطرة للاستثمار لتوفير بيئة أعمال ملائمة عبر إصدار قانون الاستثمار والتوجه نحو اقتصاد المعرفة.”

كما ذكّر الرئيس تبون بالإجراءات العملية التي تجسدت في هذا المسار ومنها انشاء وكالة لترقية الاستثمار لمرافقة الراغبين في اطلاق مشاريعهم من المتعاملين الجزائرين والأجانب وتوفير حافظة مخصصة للاستثمار بعد عمليات مدروسة لتهيئة عوامل جذب المستثمرين وتوفير كافة الضمانات القائمة على مبدأ رابح رابح.”

كما دعا الرئيس تبون في كلمته لفتح بنوك روسية في الجزائر، وأكد على تبسيط الإجراءات لتسهيل الاستثمار في الجزائر.

وفي ختام كلمته قال رئيس الجمهورية “أشكر الأصدقاء الروس على حفاوة الاستقبال ومتأكد أن اجتماعنا سيكلل بالنجاح.”

الرئيس تبون يفتتح منتدى رجال الأعمال الجزائري الروسي

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أشرف،الأربعاء،بالعاصمة موسكو على انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري الروسي.

المنتدى يشارك فيه 70 متعاملا اقتصاديا من الجزائر و200 رجل أعمال من روسيا.

ويبحث المنتدى فرص الاستثمار ومجالات الشراكة بين البلدين