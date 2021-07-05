الرئيس تبون رسم معالم واعدة للجزائر الجديدة

بمناسبة الذكرى الـ59 لعيد الاستقلال.. الفريق شنقريحة:

أكد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأحد، أن الذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب تعد “مناسبة نستلهم منها العبر والقيم السامية التي طبعت شخصيتنا ومسيرتنا المظفرة التي ينبغي علينا جميعا التمسك بها ومواصلة العمل على تجسيدها”.

وقال الفريق شنقريحة، في كلمة ألقاها، خلال حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش الوطني الشعبي، ترأسه رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، عشية الاحتفال بالذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب، أن تنظيم هذا الحفل “يأتي في غمرة الاحتفال بواحدة من محطات تاريخنا المشرق، الذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني، وهي الذكرى التي تزرع في نفوسنا وأذهاننا معاني النصر المبين وتبعث فينا مشاعر الفخر والاعتزاز بأمجادنا وبطولات الرعيل الأول من جيل نوفمبر الخالد”.

وأضاف الفريق، قائلا “إنها مناسبة عزيزة نؤدي من خلالها واجب العرفان والوفاء والتقدير لأبطال الجزائر الذين صانوا الوديعة وحافظوا على العهد وما بدلوا تبديلا، ونستلهم منها العبر والقيم السامية التي طبعت شخصيتنا ومسيرتنا المظفرة التي ينبغي علينا جميعا التمسك بها ومواصلة العمل على تجسيدها”.

كما اعتبر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذه المناسبة “فرصة نجدد فيها العهد الذي قطعناه أمام شهداء الأمس واليوم ونترحم فيها بخشوع وإكبار على الذين قدموا للوطن أعز ما يملكون”، مشددا على أن “هذه المناسبة هي أيضا رمزية قوية وسنة حميدة تترصع بها تقاليد وطننا الغالي ومؤسساتنا العسكرية وسانحة متجددة يحصد من خلالها إطارات الجيش الوطني الشعبي ومستخدموه حصائل أعمالهم بالترقية في الرتب والتكريم بالأوسمة، عرفانا لهم وتقديرا لجهودهم وتثمينا لمثابرتهم على خدمة جيشهم ووطنهم في ظل الجزائر الجديدة التي رسمتم معالمها الواضحة والواعدة”.

وتابع الفريق قائلا “إن بناء الجزائر الجديدة السيدة والمستقلة، الحافظة الأمانة الشهداء، والمدافعة عن مبادئ ثورتها الخالدة، والمتطلعة على الدوام نحو اكتساب المزيد من متطلبات صيانة أمنها واستقرارها، وحمايتها من كل المخاطر، هي مهمة نبيلة ومقدسة وفي غاية الحيوية أنيط شرف تحملها لكل الشرفاء من أبناء هذا الوطن، وفي مقدمتهم أبناء الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، مهمة تستوجب الكثير من الحرص والكثير من اليقظة والكثير من العمل المخلص والصادق والمثابر”.

وجدد الفريق شنقريحة في الختام “الشكر والعرفان والتقدير لرئيس الجمهورية إزاء حرصه القوي لترؤس هذا الحفل”، مقدما “أحر التهاني إلى كل الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أعلى والمكرمين بالأوسمة، هذا التكريم المستحق نظير الجهود المثابرة المبذولة في سبيل تطوير قدرات قوتنا المسلحة على الأسس القوية والمرتكزات الثابتة التي تكفل لجيشنا المزيد من التطور ولشعبنا وافر الأمن والأمان ولبلادنا الغالية مزيدا من الرقي والاستقرار”.