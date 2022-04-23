الرئيس تبون: زيادات في الأجور وفي منحة البطالة بداية من شهر جانفي المقبل

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقاءه مع ممثلي الصحافة الوطني، السبت، عن قرارات هامة تخص القضايا الوطنية، ورؤيته فيما تعلق ببعض القضايا على الساحة الدولية.

أهم تصريحات رئيس الجمهورية في لقاءه مع ممثلي الصحافة الوطني

1-زيادات في منحة البطالة وفي الأجور ستطبق شهر جانفي المقبل.

2- 160 مطحنة تتلقى الدعم من طرف الدولة غير أنها لا تقوم بعملها بالشكل المطلوب وتبيع القمح لمربي المواشي

3-التعديل الحكومي سيكون حسب نتائج كل قطاع.

4-المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية ستقوم بدورها في التحقيق حول ندرة المواد الأساسية.

رئيس الجمهورية يجري لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السبت، لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، فإن اللقاء سيٌبث سهرة اليوم على الساعة العاشرة والنصف مساءً.