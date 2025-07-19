الرئيس تبون: زيارة رئيس زيمبابوي خطوة ثمينة لتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين

خصّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، رئيس جمهورية زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا الذي يجري زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين، باستقبال رسمي.

وأجرى الرئيس تبون مع نظيره الزيمبابوي، محادثات على انفراد بمقر رئاسة الجمهورية، قبل أن تتوسّع المحادثات بين الرئيسين إلى وفدي البلدين.

وفي تصريح مشترك عقب التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات، قال الرئيس تبون إن زيارة منانغاغوا إلى الجزائر “خطوة ثمينة لتعزيز التعاون والأطر القانونية التي تعزز الشراكة بين البلدين”.

وتابع الرئيس:”اتفقنا على إنشاء مجلس أعمال مشترك، وعلى تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على استكشاف فرص الاستثمار”.

مضيفا:”سجّلنا انسجاما وتوافقا كاملا في المواقف السياسية بالنسبة لمجموعة من القضايا الإفريقية. خاصة ما يتعلق بتغليب الحلول السلمية، واحترام سيادة الدول، ورفض التدخلات الخارجية”.

قبل أن يشير في ذات السياق إلى “تبادل الرؤى ووجهات النظر مع نظيره الزيمبابوي، بخصوص العدوان الإسرائيلي على غزة. واتفاقهما على الحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولته”.

كما تحدث الرئيس الجزائري عن “مساندة قضية الشعب الصحراوي العادلة، باعتبارها قضية تصفية استعمار، ولكونها آخر مستعمرة في إفريقيا”.