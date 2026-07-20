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الرئيس تبون: زيارة سانشيز إلى الجزائر تعبر عن الإرادة السياسية للبلدين في الدفع بشراكتهما الثنائية

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: زيارة سانشيز إلى الجزائر تعبر عن الإرادة السياسية للبلدين في الدفع بشراكتهما الثنائية
راسة الجمهورية (شبكات)
الرئيس عبد المجيد تبون.

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تصريح صحفي مشترك مع رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز، عقب المحادثات التي جمعتهما اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، أن زيارة سانشيز إلى الجزائر تعد محطة جوهرية تعبر عن الإرادة السياسية للبلدين الصديقين في الدفع بشراكتهما الثنائية.

وقال الرئيس تبون “أعرب عن بالغ ارتياحنا إثر إجراء مباحثات مثمرة، في وقت تتسم فيه العلاقات العريقة التي تجمع بلدينا بحركية متزايدة تبرز ملامحها اليوم في هذه الزيارة التي نعتبرها محطة جوهرية ومهمة في التحضير للدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري-الإسباني المزمع عقدها خلال أكتوبر المقبل”.

بالفيديو.. تفاصيل زيارة رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز إلى الجزائر

كما أوضح الرئيس تبون أن زيارة سانشيز إلى الجزائر جاءت لتعبر عن “الإرادة السياسية لإعطاء الدفع اللازم للشراكة الجزائرية-الإسبانية ذات المنافع المؤكدة للبلدين الصديقين”.

وأضاف أن “النفس الجديد الذي يطبع علاقاتنا اليوم يندرج ضمن حركية مشجعة لتوسيع وتكثيف التعاون القطاعي، فضلا عن كونه محفزا لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين”.

كما أكد الرئيس تبون أن هذه الزيارة من شأنها أن تفتح “آفاقا جديدة لتعزيز الشراكات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المربحة للجانبين”.

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