الرئيس تبون: سنفتح الحدود مع النيجر لتفعيل عمليات الاستيراد والتصدير

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، عن فتح الحدود بين الجزائر والنيجر قصد تفعيل عمليات الاستيراد والتصدير، عقب لقائه مع رئيس النيجر محمد بازوم.

وجاء تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الندوة الصحافية التي عقدها عقب انتهاء اللقاء الذي جمعه بنظيره النّيجري، محمد بازوم، الذي يقود زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين على رأس وفد هام من بلاده.

وجاء في تصريح الرئيس تبون” لمحادثات الأولية جعلتنا دولتين متفقتين على كل ما طرح من قبل الإخوان في النيجر.

وأكد الرئيس “اتفقنا على التعاون في كل الميادين على مستوى الري والنفط والتبادل في الحدود”.

وأضاف رئيس الجمهورية: اتفقنا على فتح الحدود بين الدولتين، لتصدير مواد جزائرية نحو النيجر واستيراد مواد من النيجر”.

وعن التحديات الأمنية للبلدين والتعاون الأمني، أكد الرئيس تبون إن الطرفان على تفاق بشكل تام.

وشدد الرئيس “حددنا سياسة واضحة بالنسبة لعمال النيجر الذين يأتون للعمل في الجزائر”.

الرئيس تبون يستقبل نظيره النيجيري محمد بازوم

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة الى الجزائر على رأس وفد هام.

وكان الرئيس النيجري قد ترحم صبيحة الثلاثاء بمقام الشهيد (الجزائر العاصمة) على شهداء ثورة أول نوفمبر المجيدة بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية.

وقد شرع رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم مساء الاثنين في زيارة عمل وصداقة الى الجزائر على رأس وفد هام.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية عبر صفحتها على فايسبوك “يشرع، ابتداءً من اليوم، الإثتين 12 جويلية 2021، رئيس جمهورية النّيجر السيد محمد بازوم، في زيارة عمل وصداقة للجزائر، مرفوقا بوفد هامّ”.

وأوضح: سيكون للرئيس النيجري محادثات مع أخيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر، وسبل تعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.