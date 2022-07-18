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الرئيس تبون: سنوقّع اتفاقا بقيمة 4 مليار دولار لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز
الجزائر

الرئيس تبون: سنوقّع اتفاقا بقيمة 4 مليار دولار لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: سنوقّع اتفاقا بقيمة 4 مليار دولار لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز
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الرئيس تبون يستقبل دراغي

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تصريح مشترك لوسائل الإعلام، مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، توقيع اتفاق هامّ بقيمة 4 مليار دولار، لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الجزائري.

وأشرف الرئيس تبون مع رئيس الوزراء الإيطالي، الذي يجري زيارة عمل إلى الجزائر، على مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الهامّة بين البلدين، في عدّة قطاعات.

وقال الرئيس تبون في تصريحه لدى ختام مراسم التوقيع:”تطرقت في حديثي مع رئيس الوزراء الإيطالي إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في محيطنا المغاربي”.

وأضاف:”كانت المحادثات فرصة لتبادل وجهات النظر بين البلدين، حول العديد من القضايا الإقليمية، في خضم الوقع الراهن، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي”.

وتابع في ختام حديثه أنّ “عقد اللجنة المشتركة العليا الرابعة، بين الجزائر وإيطاليا، بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، يمثل لبنة إضافية إلى ما أنجز في مجال دعم الشراكة بين البلدين”.

مردفا يقول:”سنوقّع غدا اتفاقا هامّا مع شركات أوكسيدونتال وإيني وتوتال، تبلغ قيمته 4 مليار دولار، وسيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي”.

واستقبل الرئيس تبون، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في قصر المرادية، قبل انطلاق أشغال اللجنة المشتركة العليا الرابعة بين البلدين.

وحلّ دراغي صباح الإثنين بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، وكان في استقباله هناك الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

واستهلّ رئيس الوزراء الإيطالي زيارة إلى الجزائر بوضع إكليل من الزهور، أمام النصب المخلّد لأرواح الشهداء، بمقام الشهيد في العاصمة.

ويرافق دراغي في زيارته كل من وزراء الخارجية لويجي دي مايو، والداخلية لوتشانا لامورغيزي، والعدل مارتا كارتابيا، والتحوّل البيئي روبرتو تشنجولاني، والبنية التحتية والتنقّل المستدام إنريكو جيوفانيني، وتكافؤ الفرص والأسرة إيلينا بونيتي.

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ومن المقرر إجراء محادثات رفيعة المستوى بين الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإيطالي ونظرائهم الجزائريين، في إطار اللجنة العليا المشتركة الرابعة بين البلدين.

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