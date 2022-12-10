الرئيس تبون: سيظلّ حرصي على التاريخ والذاكرة من بين أَهم الأولويات

في رسالته بمناسبة الذكرى الـ62 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حرصه على الدفاع عن التاريخ والذاكرة، معتبرا ذلك من أهم الأولويات.

كما تحدث رئيس الجمهورية في رسالته عن لجنة المؤرخين المشتركة الجزائرية الفرنسية حول ملف الذاكرة.

وقال الرئيس تبون إن مسار الدفاع عن الذاكرة الوطنية، استوجب استحداث لجنة المؤرخين المشتركة مع فرنسا، “في إطار مشاورات سياسية على أعلى مستوى” بين البلدين.

وجاء في رسالة الرئيس الجزائري:

الواجبَ الوطني يَدْعُونا – على الدوام – إلى إحاطةِ تاريخِنا الوطني بِسياج الحِفْظِ، وإلى تَقْويةِ جَبْهة الدفاع عن الذاكرة الوطنية أمام الدَّاعِين إلى إبْقَاءِ الملفِّ تحت عَتَمةِ الرُّفوفِ المنسية. وفي هذا السِّياق لا يَكْفِي الخطابُ المشحون بالنبرات الوطنية، بل لابُدَّ من امتلاكِ الإرادة والشجاعة لانتزاع حَقِّ الشعب الجزائري غير القابل للتقادم والذي لا مساومةَ فيه، ولا تنازلَ عنه.

وتابع الرئيس يقول:

وعليه فإن المسار الذي نَمْضي فيه بِصِدْقٍ وحزم، استوجب استحداثَ آلية تَمَّ تأسيسُها في إطارِ مُشاوراتٍ سياسيةٍ على أعلى مستوى، وتَتمثل في إنشاءِ لجنةٍ مُشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين، يُوكَلُ إليها التعاطي مع ملفِّ التاريخ والذاكرة بما يُتيحُه لها، التخصُّصُ في البحثِ التاريخي، والتمرُّس في التمحيص، والدقّة في التحرٍّي لإجلاء الحقيقة.

وقال أيضا: