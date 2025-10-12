الرئيس تبون: صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية السنة

خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة

أعلن رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، الأحد، عن صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية سنة 2025.

وخلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة (2025- 2026)، بمقر المحكمة العليا، أوضح رئيس الجمهورية أن القانون الأساسي للقضاء سيصدر قبل نهاية السنة الجارية.

وقال رئيس الجمهورية: “تأكيدا منا على الدور الحيوي للقضاء، حرصنا على التوجيه الدائم للحكومة بضرورة التكفل على أحسن وجه بموظفي قطاع العدالة ومواصلة مساعي أخلفة العمل القضائي والارتقاء به إلى الجودة والفعالية”، مؤكدا على أهمية “التكفل بضروريات حياة القاضي، حتى يتفرغ كليا لعمله”.

وبعد أن توجه بالشكر والتقدير لأسرة القضاء، نظير ما حققته، ذكر رئيس الجمهورية بـ “حرصه الشديد على توفير وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق عدالة مستقلة و نزيهة، تعكس بجدارة دولة الحق والقانون، وذلك وفاء للشعب الجزائري الأبي والشهداء الأبرار”.

وفي ذات السياق, اعتبر رئيس الجمهورية افتتاح السنة القضائية “فرصة للوقوف على ما تحققه المؤسسة القضائية، بفضل الاصلاحات التي باشرناها من أجل قضاء مستقل, نزيه وفعال”.

وأشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على مراسم افتتاح السنة القضائية 2025-2025، بمقر المحكمة العليا بالعاصمة.

ووصل رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، صباح الأحد، إلى مقر المحكمة العليا أين كان في استقباله وزير العدل وكذا الرئيس الأول للمحكمة العليا وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء.

وجرت مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة وإطارات سامية.