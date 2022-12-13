الرئيس تبون: صناعة حقيقية للزيت بالجزائر أفريل القادم

ستكون هناك صناعة حقيقية لزيت المائدة بالجزائر، بداية من شهر أفريل المقبل، حسب ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وخلال إشرافه على افتتاح معرض الإنتاج الجزائري، قال الرئيس تبون إنه في أفريل المقبل ستكون هناك صناعة حقيقية لزيت المائدة، من الحقل إلى المستهلك وهذا بغية التخلص من التبعية في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، دعا الرئيس المستثمرين إلى التوجه نحو إنتاج مادة السكر، مع ضمان حريتهم الكاملة في تصدير هذه المادة لاحقا نحو إفريقيا باعتبارها ذات طالب واسع.

كما جدد الرئيس تبون تأكيده على مواصلة مرافقة ودعم المستثمرين حتى يتمكنوا من تحقيق نسب إدماج مقبولة وكذا استحداث المزيد من مناصب الشغل.

وأشرف، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ظهر الثلاثاء، بقصر المعرض بالصنوبر البحري على افتتاح معرض الإنتاج الجزائري.

ووصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى قصر المعارض بالصنوبر البحري للإشراف على افتتاح الطبعة الـ30 لمعرض الإنتاج الوطني تحت شعار “نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتفتح”.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس” أن هذه الطبعة، التي تشرف عليها وزارة التجارة وترقية الصادرات، تنظم تحت شعار “نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي متفتح”.

ويشارك في الطبعة التي تدوم الى غاية 24 ديسمبر، حوالي 600 عارض على مساحة اجمالية تقارب 27000 م2، يمثلون مختلف القطاعات.

ومن بين هذه القطاعات الصناعة العسكرية، الصناعة المصنعة,( اثاث, ديكور, نسيج)، الصناعة الكهربائية, الالكترونية والكهرو-منزلية، الصناعة الكيميائية والبتروكيماوية، الصناعة الميكانيكية، الصناعة الغذائية والتعبئة والتغليف، خدمات وبنوك، البناء ومعدات البناء وقطاع الصناعة التقليدية.

وفيما يخص برنامج نشاطات المعرض، برمج المنظمون أياما دراسية على شكل جلسات حوارية لمناقشة عدة مواضيع على غرار قانون الاستثمار الجديد وكذا تنمية وعصرنة قطاع الفلاحة في مواجهة التحديات الحالية، وأهمية تحقيق الامن الغذائي، كما ستنظم ورشات عمل حول التجارة الالكترونية ونشاطات أخرى.

وموازاة مع المعرض، خصصت “صافكس” جناحا لتخفيضات آخر السنة والذي سيكون موجها للبيع المباشر للجمهور.

كما تنظم غرفة الصناعة التقليدية والحرف الصالون الوطني للخزف الفني بجناح “جرجرة” ومن المرتقب ان يفتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة الحادية عشر صباحا (11 سا) الى غاية الساعة السادسة مساء (18سا).

ويأتي تنظيم هذه النسخة، حسب المنظمين، في الوقت الذي يعرف فيه الاقتصاد الوطني حركية معتبرة في الفترة الأخيرة مع ارتفاع غير مسبوق للصادرات خارج المحروقات، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية لجعل سنة 2022 “سنة اقتصاد محضة” من خلال تسخير كل الإمكانيات واعتماد الإصلاحات اللازمة بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي لإنعاش القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك التي يتم الاعتماد عليها لتكون قاطرة النهضة التنموية.

ويرسخ معرض الإنتاج الجزائري دوره بكونه أكبر تجمع للشركات والمؤسسات العمومية والخاصة والجمعيات والمنظمات وكذا الخبرات والكفاءات وكل الهيئات الوطنية الفاعلة في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو، ويعكس الإرادة والرغبة لدى المتعاملين الجزائريين لرفع التحدي وإبراز امكانياتهم وآخر منتجاتهم لتسويقها داخليا وخارجيا.

ومن المرتقب ان يفتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة الحادية عشر صباحا (11 سا) الى غاية الساعة السادسة مساء (18سا).