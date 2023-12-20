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الجزائر

الرئيس تبون ضمن استفتاء الشخصية العربية الأكثر تأثيرا

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون ضمن استفتاء الشخصية العربية الأكثر تأثيرا

كشف موقع “روسيا اليوم” عن استطلاع لإختيار الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا لعام 2023، والتي ضمت قائمة لأبرز القادة العرب من بينهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب الموقع فإنه بحكم الظروف المتوترة برزت إلى الواجهة شخصيات قيادية جديدة مؤثرة في الشارع العربي إلى جانب كبار الزعماء العرب لتنافس على لقب “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023”.

ودعا الموقع الروسي الصادر باللغة العربية لاختيار “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023″، في هذا الاستطلاع.

ومن بين الشخصيات العربية التي تضمنها الاستفتاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما جاء ضمن القائمة التي حملت 22 اسما رئيس حركة “حماس” في غزة يحيى السنوار، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتونسي قيس سعيد، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس السوري بشار الأسد وغيرهم من الأسماء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التصويت سينتهي  يوم 7 يناير 2024 ليتم الإعلان عن النتيجة  يوم 8 يناير على الساعة 12:00 ظهر.

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