الرئيس تبون عازم على محاربة مقاومي التنمية الاقتصادية للبلاد

استقبل رئيس مجلس التجديد الاقتصادي.. وبيان "كريا" يؤكد:

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثلاثاء رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى والذي عرض حصيلة ملتقى الأمن الغذائي في 10 توصيات لتحسين الإنتاج الوطني من القمح الصلب.

وخلال الاستقبال قدم كمال مولى حصيلة المؤتمر الاخير حول الامن الغذائي، كما اعقب ذلك مناقشة واسعة حول الوضع الاقتصادي للجزائر، إذ أعرب الأخير عن عراقيل إدارية تعترض الفاعلين الاقتصاديين لاسيما ملف العقار الصناعي، وأصر على تفعيل وكالة العقار الصناعي لم

للمضي قدما في مجال الاستثمارات.

واكد رئيس الجمهورية، حسب بيان للمجلس، تلقت “الشروق” نسخة منه، عزمه على المضي قدما في محاربة كل أشكال المقاومة التي تؤثر على تنمية البلاد ورغبته في بناء اقتصاد قوي يخدم الوطن والمواطنين.

وشكر كمال مولى نيابة عن كافة اعضاء مجلس التجديد الاقتصادي الثقة التي أولاهم إياها رئيس الجمهورية وقدرته الكبيرة على الاستماع، كما اعرب عن تشرفه بالثقة التي يمنحها رئيس الجمهورية للفاعلين الاقتصاديين ويؤكد التزامهم ببذل كل ما في وسعهم لمواجهة التحديات الاقتصادية والمجتمعية لبلدنا.