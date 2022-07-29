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الجزائر

الرئيس تبون: عام هجري مبارك لكل الجزائريات والجزائريين

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: عام هجري مبارك لكل الجزائريات والجزائريين

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الشعب الجزائري بحلول العام الهجري الجديد قائلا “عام هجري مبارك، لكل الجزائريات والجزائريين”.

وكتب رئيس الجمهورية تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا “عام هجري مبارك، لكل الجزائريات والجزائريين..أسأل الله العليّ القدير أن يحلّ العام الجديد على الجزائر بكل خير وسؤدد، دام للجزائر عزّها، ولشعبها كل المجد”.

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