الرئيس تبون: علاوة مالية تقدر بـ100 مليون سنتيم لعائلات الشهداء المدنيين والعسكريين

خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية لتعويض المتضررين من حرائق الغابات

أقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الإثنين، منح علاوة مالية تقدر بـ100 مليون سنتيم لعائلات شهداء الحرائق من مدنيين وعسكريين، وهذا خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية لتعويض المتضررين من حرائق الغابات.

وقد نصب الرئيس المستشار عبد الحفيظ علاهم رئيسا للجنة تقييم وتعويض المتضررين من حرائق الغابات التي شهدتها بعض الولايات.

و أعطى الرئيس تبون خلال جلسة التنصيب تعليمات صارمة لأعضاء اللجنة للعمل مع كل القطاعات واللجان الولائية للشروع فورا في تعويض المتضررين.

وتتمثل مهام هذه اللجنة في استقبال ملفات اللجان الولائية المكلفة بتققيم الخسائر، حيث أمر بالعمل بالمساواة وبكل شفافية مع اشراك رؤساء لجان القرى والمداشر في تحديد قوائم المتضررين.

كما أمر الرئيس بمنح علاوة مالية تقدر بمليون دينار لعائلات الشهداء المتوفين في الحرائق، تمنح لوالدي الشهيد إذا كان أعزبا أو لزوجته إذا كان متزوجا.

من جهته أشاد رئيس الجمهورية بالهبة التضامنية التي تدل على عظمة الشعب معتبرا أنها أقوى رد لكل من يريد الاستثمار في الظرف العصيب.