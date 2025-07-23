-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين

الشروق أونلاين
  • 218
  • 0
الرئيس تبون: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية لوقف الإبادة والانتهاكات ضـد الفلسطينيين.

وفي تـصـريح إعلامي أدلاه عقب إشرافه على أشغال الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية رفيعة المستوى، أعرب رئيس الجمهورية عن قلقه إزاء الوضع في الشرق الأوسط، والذي يستدعي  حسبه مساعي ملحة عاجلة لتفادي التصعيد وعدم الاستقرار.

من جهة أخرى، أكد الرئيس تبون أن المباحثات الجزائرية الإيطالية سمحت بتبادل التصورات فـي الساحل وآليات تعزيز الجهود الجماعية لضمان الأمن والتنمية ومكافحة الإرهاب.

وبخصوص النزاع في الصحراء الغربية، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على دعم الجانبين المشترك لمبعوث الأمم المتحدة، وإيجاد حل سياسي عادل وفق الشرعية الدولية لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه لتقرير المصير.

مقالات ذات صلة
المدير العام للحماية المدنية يتفقد جاهزية الطائرات المضادة للحرائق بولاية بجاية

المدير العام للحماية المدنية يتفقد جاهزية الطائرات المضادة للحرائق بولاية بجاية

الجزائر وزيمبابوي… تقاسم الروح والطموح في التعاون والشراكة

الجزائر وزيمبابوي… تقاسم الروح والطموح في التعاون والشراكة

مجلس الأمة يصادق على قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

مجلس الأمة يصادق على قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

مسؤول في الخارجية الجزائرية يردّ على تصريحات وزير الداخلية الفرنسي

مسؤول في الخارجية الجزائرية يردّ على تصريحات وزير الداخلية الفرنسي

صرامة في مكافحة الإجرام المالي ورسائل للمشككين

صرامة في مكافحة الإجرام المالي ورسائل للمشككين

اندلاع حرائق غابات في خمس ولايات

اندلاع حرائق غابات في خمس ولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد