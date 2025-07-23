الرئيس تبون: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية لوقف الإبادة والانتهاكات ضـد الفلسطينيين.

وفي تـصـريح إعلامي أدلاه عقب إشرافه على أشغال الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية رفيعة المستوى، أعرب رئيس الجمهورية عن قلقه إزاء الوضع في الشرق الأوسط، والذي يستدعي حسبه مساعي ملحة عاجلة لتفادي التصعيد وعدم الاستقرار.

من جهة أخرى، أكد الرئيس تبون أن المباحثات الجزائرية الإيطالية سمحت بتبادل التصورات فـي الساحل وآليات تعزيز الجهود الجماعية لضمان الأمن والتنمية ومكافحة الإرهاب.

وبخصوص النزاع في الصحراء الغربية، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على دعم الجانبين المشترك لمبعوث الأمم المتحدة، وإيجاد حل سياسي عادل وفق الشرعية الدولية لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه لتقرير المصير.