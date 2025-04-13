الرئيس تبون: علينا التجنيد لتحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار نهاية 2027

دعا الرئيس عبد المجيد تبون، خلال لقائه السنوي مع المتعاملين الاقتصاديين، اليوم الأحد 13 أفريل، إلى “التجند جميعا سواء الحاضرين معنا أو أولئك الموجودين بالخارج لتحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار في آجال أقصاها نهاية 2027.”

وأضاف الرئيس في كلمته أن التطور يتأتى برفع نسبة الصناعة ضمن الناتج الداخلي الخام إلى ما بين 13 و 14 بالمائة.

ودعا إلى “خلق مناخ آخر للصناعة وجيل جديد لرجال الأعمال، ليُنسينا الماضي الأليم من اختلاسات وفسا”، و “الاعتماد على الشباب الجزائري ومؤسساته الناشئة، لأن أيديهم نظيفة من الفساد، وهم بصدد تحقيق إنجازات تبعث على الفخر”.

كما أشار إلى أن هناك “حركة اقتصادية نبيلة نقلت الجزائر من تضخيم الفواتير إلى تقليص الفواتير.”

الرئيس تبون تحدث كذلك في كلمته عن الأراضي المخصصة للاستثمار ملفتا “الدولة لا تضارب في عمليات بيع أراضي الاستثمار، بل تساهم في تسهيل الوصول للعقار للدفع بالمشاريع إلى التجسيد.”

وأضاف “ينبغي تحرير مبادرة الاستثمار..وفهم واستيعاب فكرة الشباك الوحيد وصلاحيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. علينا إخراج وكالة ترقية الاستثمار من تناقض رهيب، فهي تسجل مشاريع بعشرات الآلاف، بينما لا يقابل ذلك توفر العقار اللازم لإنجازها. الشباك الوحيد هو الحل الجذري لمشكل العقار الموجه للاستثمار وليس على عاتق وكالة ترقية الاستثمار حلُّه. ما يُعطل البلاد هي المضاربة والتحايل على القانون.”