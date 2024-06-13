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الرئيس تبون في “باري” الإيطالية للمشاركة في قمة مجموعة الـ7 (فيديو)

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون في “باري” الإيطالية للمشاركة في قمة مجموعة الـ7 (فيديو)
ح.م
الرئيس تبون في إيطاليا

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمقر إقامته بمدينة “باري” الإيطالية، على هامش مشاركة الرئيسين في قمة مجموعة الـ7.

وحلّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ظهر الخميس، بمدينة باري الإيطالية، للمشاركة في قمة مجموعة الـ7 بين 13 و15 جوان الجاري.

وكان في استقبال الرئيس الجزائري، لدى وصوله إلى مطار المدينة، أعضاء البعثة الدبلوماسية الجزائرية بإيطاليا، حسب ما ذكره بيان للرئاسة.

ورافقت مقاتلات القوات الجوية، طائرة الرئيس تبون، عند مغادرتها الأجواء الجزائرية نحو باري الإيطالية، حسب ما يظهره مقطع فيديو نشرته الرئاسة.

ويشارك الرئيس تبون في  قمة مجموعة الدول الـ7 الأكثر تصنيعا في العالم، بدعوة من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

 وقد دُعي إلى قمة المجموعة التي تضمّ الولايات المتحدة، ألمانيا، كندا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، والمملكة المتحدة، إلى جانب الرئيس الجزائري، كلّ من:

  • الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،
  • رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي،
  • ملك الأردن عبد الله الثاني،
  • بابا الفاتيكان،
  • الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
  • الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي،
  • والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.

وينتظر أن يناقش القادة المشاركون في القمة، قضايا:

  • الوضع في الشرق الأوسط،
  • أوكرانيا،
  • منطقة المحيط الهادئ الهندي،
  • إفريقيا والبحر المتوسط،
  • التنمية والتغيّر المناخي،
  • الهجرة،
  • الأمن الاقتصادي،
  • الذكاء الاصطناعي،
  • والطاقة.
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