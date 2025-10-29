-- -- -- / -- -- --
الرئيس تبون في بن عكنون لمتابعة نهائي كأس الجزائر العسكرية

ح.م
رئيس الجمهورية

وصل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون مساء الأربعاء، إلى مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية “الشهيد مسعود بوجريو” ببن عكنون، لمتابعة نهائي كأس الجزائر العسكرية في طبعتها الـ 53.

وكان في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله، الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وقُدِّمت لرئيس الجمهورية، بعد الاستماع إلى النشيد الوطني، التشريفات من قبل تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي التي أدت له التحية العسكرية.

وتجمع مباراة نهائي كأس الجزائر العسكرية، بين فريق قيادة الحرس الجمهوري وفريق مديرية الإدارة والمصالح المشتركة لوزارة الدفاع الوطني.

