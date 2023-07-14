الرئيس تبون في زيارة إلى دولة قطر

يقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يومي 15 و16 جويلية، بزيارة عمل إلى دولة قطر .

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون سيلتقي خلال هذه الزيارة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.