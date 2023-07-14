الرئيس تبون في زيارة إلى دولة قطر
يقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يومي 15 و16 جويلية، بزيارة عمل إلى دولة قطر .
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون سيلتقي خلال هذه الزيارة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.
يقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يومي 15 و16 جويلية، بزيارة عمل إلى دولة قطر .
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون سيلتقي خلال هذه الزيارة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.
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