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الجزائر

الرئيس تبون في زيارة إلى دولة قطر

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون في زيارة إلى دولة قطر
الرئيس تبون وأمير دولة قطر

يقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يومي 15 و16 جويلية، بزيارة عمل إلى دولة قطر . 

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون سيلتقي خلال هذه الزيارة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

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