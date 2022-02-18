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الجزائر

الرئيس تبون في زيارة إلى قطر للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون في زيارة إلى قطر للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز

سيشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، في زيارة دولة، إلى دولة قطر ، تدوم يومين، ابتداء من 19 فيفري 2022.

وجاءفي بيان لرئاسة الجمهورية، الجمعة “تدخل الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية، بين الشعبين الشقيقين، ودفع أطر التعاون الثنائي، قدما، بما يجسّد متانة العلاقات وتجذرها، بين قيادتي البلدين وشعبيهما”.

وتابع البيان “كما سيشارك السيد الرئيس في القمة السادسة، لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد في الدوحة”.

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